Taxe sur le carbone, éducation sexuelle, Patrick Brown : premier débat des candidats à la direction du PPCO

Les quatre candidats à la direction du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario ont croisé le fer dans un premier débat jeudi après-midi.

Un texte de Sophie Hautcoeur

Le débat, modéré par l'animateur Steve Paikin, a été enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux à 16 h, puis sera rediffusé sur les ondes de TVO à 20 h.

Christine Elliott, Doug Ford, Caroline Mulroney et Tanya Granic Allen devaient prouver aux membres du parti qu'ils sont le meilleur choix pour diriger les troupes conservatrices en vue des élections provinciales du 7 juin.

Doug Ford et Tanya Granic Allen se sont posés comme les candidats de la base conservatrice, Christine Elliott a fait valoir son expérience en politique et Caroline Mulroney s'est présentée comme le renouveau, dont le parti a besoin.

Patrick Brown

Le nouveau chef conservateur qui sera connu le 10 mars succèdera à Patrick Brown qui a démissionné le mois dernier en raison d'allégations d'inconduite sexuelle formulées contre lui.

D'ailleurs, deux candidates, Caroline Mulroney et Christine Elliott, ont assuré qu'elles lui permettraient de se présenter aux élections provinciales s'il parvenait à rétablir sa réputation d'ici là.

Doug Ford ne s'est pas prononcé et a affirmé qu'il rencontrerait Patrick Brown avant de prendre une décision.

Tanya Granic Allen a été la plus virulente contre l'ex-chef du parti et sans doute aussi pendant tout le débat. Elle a catégoriquement rejeté l'idée de permettre à Patrick Brown de se présenter à nouveau à une élection, non pas à cause des allégations, a-t-elle affirmé, mais à cause de sa mauvaise gestion du parti et parce qu'il n'écoutait pas la base.

Cette dernière a aussi rejeté la plateforme électorale baptisée « La garantie aux gens » que comptait porter l'ex-chef des progressistes-conservateurs.

La plateforme est morte le jour où Patrick Brown a démissionné de son poste de chef. Tanya Granic Allen, candidate à la direction du PPCO

Contre la taxe sur le carbone

Pour Doug Ford, le programme n'a pas été réellement écrit par les membres conservateurs parce que selon lui, 90 % des membres sont contre la taxe sur le carbone qui y est mise de l'avant et qui doit rapporter 5 milliards de dollars afin de financer les mesures proposées.

Je suis absolument contre la taxe sur le carbone. La taxe sur le carbone est horrible pour les Ontariens et horrible pour les entreprises. Doug Ford, candidat à la direction du PCCO

Les deux autres candidates, Caroline Mulroney et Christine Elliott, ont dit s'opposer également à la taxe carbone estimant qu'il est possible de financer les mesures de la plateforme autrement. Elles affirment notamment que des économies seront réalisées lorsque les libéraux ne seront plus au pouvoir et que les finances de la province pourront être examinées et assainies.

Nous n’avons pas besoin d’imposer les gens pour être écologiquement responsables. Il y a d’autres moyens. On peut y arriver grâce aux innovations, aux nouvelles technologies. Christine Elliott, candidate à la direction du PPCO

Christine Elliott a aussi mentionné la possibilité qu'il y ait un déficit « à condition d'avoir un plan pour ensuite sortir du déficit ».

Le programme d'éducation sexuelle

Les candidats n'ont pas manqué de s'en prendre aux libéraux et à la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, sur plusieurs sujets et notamment sur le programme d'éducation sexuelle.

Tanya Granic Allen du groupe Parents as First Educators, dont c'est le cheval de bataille, attendait cette question avec impatience pendant le débat.

Elle a affirmé ne pas être opposée à une éducation à la sexualité, mais être contre le programme d'éducation sexuelle « radical » de Kathleen Wynne. Si elle est élue, elle compte l'abolir, le remplacer par un programme « approprié à l'âge et qui ne sexualise pas les enfants » et permettre aux parents de retirer les enfants de ces cours.

Caroline Mulroney a affirmé que les parents n'ont pas été assez consultés avant la mise en place du programme, mais qu'il n'est pas question pour elle de l'abolir.

À l’avenir, je consulterai les parents sur toutes les questions qui touchent les familles et les enfants, mais je ne vais pas revenir sur le programme. Caroline Mulroney, candidate à la direction du PPCO

Christine Elliott a proposé de revoir l'âge auquel certains sujets sont abordés et d'ajouter des enseignements sur l'intimidation en ligne et le sextage.

Doug Ford estime aussi que les parents n'ont pas été suffisamment consultés et que le programme doit être changé.

Les libéraux

Le Nouveau Parti démocratique n'a pas été mentionné une seule fois au cours du débat.

Les candidats ont été questionnés sur des mesures récentes du gouvernement libéral comme la hausse du salaire minimum, le monopole provincial sur la vente de cannabis et l'assurance médicaments pour les moins de 24 ans. Que garderaient-ils et que supprimeraient-ils?

Si tous veulent conserver l'assurance médicaments, Tanya Granic Allen dit qu'il faudra d'abord examiner les comptes de la province pour voir s'il sera possible de continuer de la financer.

Sur le salaire minimum, Christine Elliott a dit qu'elle n'irait pas de l'avant avec la prochaine augmentation à 15 $ l'heure en janvier « pour s'assurer d'abord que les entreprises pourront encaisser cette hausse ». Caroline Mulroney a dénoncé une mesure électoraliste des libéraux et a indiqué qu'elle envisage plutôt de passer de 14 à 15 $ l'heure en quatre ans.

Quant à la vente de cannabis, tous se sont accordés à dire qu'il faut permettre au secteur privé d'en faire la distribution.

Un autre débat, dont les détails seront annoncés dans les prochains jours, aura lieu à Ottawa.