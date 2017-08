Tina Beaudry-Mellor officiellement candidate pour succéder à Brad Wall

La ministre des Services sociaux Tina Beaudry-Mellor a officiellement déposé sa candidature à la direction du Parti saskatchewanais, devenant ainsi la première candidate dans la course. Le premier ministre Brad Wall a annoncé sa démission jeudi dernier.

« Après avoir réfléchi longuement avec ma famille, je vous annonce que je me lance officiellement dans la course », a déclaré Mme Beaudry-Mellor par voie de communiqué.

La ministre poursuit en expliquant qu’elle est consciente que son parcours politique est moins imposant que celui de ses collègues, mais qu’il s’agit pour elle « d’un avantage plutôt que d’un inconvénient ».

« Si cette élection est motivée par la volonté d’amener un vent de fraîcheur [le fait d’avoir été élue récemment] constitue un avantage plutôt qu’un inconvénient », précise-t-elle.

Je crois qu’on peut dire avec certitude que personne ne parviendra jamais à remplir les souliers de Brad Wall, mais je suis ici pour essayer. De toute façon, je préfère les talons hauts. La ministre des Services sociaux, Tina Beaudry-Mellor

Tina Beaudry-Mellor évoque son engagement politique de longue date pour justifier sa décision de se lancer dans la course. Elle rappelle qu'elle a « toujours encouragé les jeunes et les femmes à s'impliquer en politique » et qu'elle a essayé de changer les perceptions relatives à la définition du leadership « afin qu'il soit moins centré sur le genre que sur l'existence d'une vision ».

Face une telle occasion de participer à la course au leadership, je ne peux pas me résoudre à regarder des gradins. Je choisis de plonger. La ministre des Services sociaux Tina Beaudry-Mellor

Le nouveau chef du Parti saskatchewanais sera choisi par les membres lors d'un congrès en janvier. En plus de Mme Tina Beaudry-Mellor, d'autres ministres actuellement en poste ont manifesté leur intérêt pour la succession de Brad Wall.

Gordon Wyant, Kevin Doherty, Ken Cheveldayoff et Jim Reiter, respectivement ministres de la Justice, des Finances, de la Culture et de la Santé, ont tous indiqué qu'ils étaient en réflexion sans toutefois annoncer officiellement leur candidature. Par ailleurs, Brad Trost, député fédéral conservateur dans Saskatoon-Humboldt, a dit qu'il pourrait également briguer la direction du Parti saskatchewanais.