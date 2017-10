Todd Stone pour remplacer Christy Clark?

L'ancien ministre des Transports Todd Stone est le huitième candidat à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral de la Colombie-Britannique

Le député de Kamloops-Thompson et ancien leader parlementaire en a fait l’annonce mardi.

Comme l’ancienne mairesse de Surrey Diane Watts est également candidate, Todd Stone a été questionné sur son choix de la ville de Surrey pour faire son annonce officielle.

Je suis ici pour une seule raison : la ville de Surrey représente l’avenir de la province, une communauté dynamique, innovatrice et en pleine expansion." Todd Stone, candidat à la direction du Parti libéral de C.-B.

Priorités : les familles

Todd Stone veut prioriser les familles et un renouvellement de la relation avec les communautés. « Pour aider les familles et les communautés, il faut garder le niveau de taxation bas et l’économie britanno-colombienne forte. »

L’ancien leader parlementaire fait beaucoup de promesses pour aider les familles :

Augmenter les places en garderie et en prématernelle

Augmenter l’appui aux aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence

Mieux aider ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale

Il faut également s’attaquer à l’abordabilité et rendre les communautés plus connectées, entre autres, avec des projets de transport rapide. Todd Stone, candidat à la direction du Parti libéral de la Colombie-Britannique

Panoplie de candidats

L’ancien ministre des Transports est le plus jeune des huit candidats à avoir présenté sa candidature pour diriger le Parti libéral provincial.

Déjà, l’ancien maire de Vancouver Sam Sullivan, Mike Bernier, Andrew Wilkinson, Mike de Jong, Michael Lee, l’ancienne mairesse de Surrey Dianne Watts et la femme d’affaires Lucy Sager ont annoncé leur intérêt pour le poste.

Le premier de six débats des candidats est prévu le dimanche 15 octobre à 14 h à Surrey. L'identité du nouveau chef sera connue le 3 février 2018 lors d'un rassemblement à Vancouver.