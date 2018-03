Toronto lance une campagne de sécurité routière dans les zones scolaires

Le maire de Toronto John Tory a donné, lundi, le coup d'envoi à la campagne routière « ralentir à Toronto ». L'initiative est pilotée par la Police de Toronto en vue d'assurer la sécurité des élèves près des écoles, après la mort de deux d'entre eux depuis le début de l'année.

Un texte de Cristèle Magnout

L’annonce a été faite le jour du retour en classe pour les élèves de la Ville Reine après la semaine de relâche.

C’est l’école primaire Cornell à Scarborough qui a été choisie pour cette annonce en raison des multiples accidents relevés à proximité des écoles de ce secteur de l'est de Toronto.

La campagne « ralentir à Toronto » comprend plusieurs initiatives en zones scolaires sur une période de deux semaines.

La police va procéder à des patrouilles en zone scolaire, afin de veiller à l’application stricte du Code de la route. Les policiers préviennent les parents que les véhicules garés illégalement, par exemple, pourraient être remorqués.

La campagne consiste également à éduquer et à informer les conducteurs sur la vitesse, la distraction au volant ainsi que sur les nombreux comportements agressifs qui provoquent des collisions et des accidents graves et parfois mortels aux abords des écoles.

Notre responsabilité à tous est de s’assurer que chaque enfant va à l’école en toute sécurité. John Tory, maire de Toronto

La Ville va par ailleurs mettre sur pied un projet pilote d’un an dans 12 zones scolaires à Toronto.

Il s’agit d’établir une signalisation sur la chaussée pour rappeler aux automobilistes qu’ils sont en zone scolaire et qu’ils devraient ralentir.

Le maire Tory est confiant que des radars photo seront installés d'ici la fin d'année dans les zones scolaires, une initiative qui doit être approuvée par Queen's Park.

Ces mesures rassurent Rhonda Clarke, parent d’élève à Scarborough. Selon elle, « la police devrait patrouiller en zone scolaire et surveiller les virages autour des écoles ».

La campagne « ralentir à Toronto » fait partie du plan « Vision Zero » de la sécurité routière dans la métropole. Ce plan de la Ville vise à assurer la sécurité aussi bien des piétons que des conducteurs.