Toronto pourrait abolir les stationnements gratuits la nuit dans plusieurs quartiers

La Ville de Toronto pourrait interdire aux automobilistes de se stationner gratuitement la nuit dans les rues du centre-ville et d'East York.

Les fonctionnaires municipaux ont préparé un rapport préliminaire en ce sens pour les conseillers municipaux.

Des consultations publiques sont prévues dans le nord de Toronto, à East York et à l'hôtel de ville à partir du 3 avril. Les dates et les lieux exacts n'ont pas encore été précisés.

Le rapport indique qu'en ce moment des permis de stationnement nocturnes sont nécessaires dans environ 60 % des rues.

L'interdiction de stationner la nuit sans permis pourrait permettre à la Ville d'augmenter ses revenus annuels de 4 millions $.

Plusieurs leaders municipaux reconnaissent toutefois que la mesure sera controversée.

Tout ce qui est relié au stationnement, ça provoque toujours des feux d'artifice. Kyp Perikleous, directeur des services de transport de la Ville de Toronto

La conseillère municipale Mary-Margaret McMahon, qui représente le quartier Beaches-East York, est en faveur de l'interdiction totale, pour des questions d'équité. Dans son quartier, les automobilistes peuvent se stationner sans permis la nuit dans seulement 1 % des rues.

« Les gens se choquent et deviennent rapidement émotionnels lorsqu'il est question de leur stationnement », dit-elle. « Il s'agit toutefois d'espace public et il devrait servir au plus grand nombre. »

Le conseiller de St. Paul's, Joe Mihevc, lui, est indécis. Dans son quartier, les automobilistes n'ont pas besoin de permis dans le deux tiers des rues.

« Je veux d'abord entendre ce que les résidents ont à dire », dit-il. « Il y a des avantages à avoir un système uniforme, mais aussi des désavantages. Les gens sont habitués au système actuel, alors il faut se demander, pourquoi le changer? »

En ce moment, les résidents doivent payer 93 $ pour obtenir un permis de stationnement nocturne dans certaines rues. Ce permis doit être renouvelé tous les six mois.

Les fonctionnaires municipaux doivent publier leur rapport final sur la question au début de 2019.

Si le conseil communautaire de Toronto et East York vote en faveur des changements, ceux-ci seront soumis à un vote de l'ensemble du conseil municipal.