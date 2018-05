Tour de 18 étages dans Limoilou : une pétition déposée à l'hôtel de ville

Quelque 1500 personnes ont signé une pétition réclamant que la Ville de Québec maintienne les règles de zonage dans Limoilou. Le collectif citoyen Action Limoilou, qui a initié la pétition, souhaite ainsi empêcher le projet de tour de 18 étages sur le site de l'actuelle église Saint-François-D'Assise.

La pétition sera déposée mardi soir à l’hôtel de ville de Québec. La porte-parole d’Action Limoilou, Monique Lapointe, espère qu’avec cette pétition, le maire Labeaume réévalue le projet.

Le promoteur du projet, Acéro, souhaite construire 103 unités de logement, surtout des lofts, mais aussi quelques 3 et demi et des 4 et demi. Les loyers coûteraient entre 900 et 1600 $ par mois.

« Quand on pense que l’église, c’est un lieu assez exceptionnel, assez central et auquel les gens sont très attachés, on est en droit de s’attendre à un projet exceptionnel. On ne s’attend pas à voir quelque chose de bétonné, qui est en hauteur comme c’est là. »

Mme Lapointe souligne que plusieurs citoyens rencontrés estiment que l’architecture du projet de tour « ne cadre absolument pas avec les maisons et avec l’environnement dans lequel il va atterrir. »

Imaginez venir se faire planter une tour de 18 étages dans cet environnement-là. On trouve que c’est complètement démesuré et écrasant pour un quartier. Monique Lapointe, porte-parole d’Action Limoilou

Avec la construction de cette nouvelle tour, les signataires de la pétition craignent aussi une augmentation du trafic automobile dans le secteur.

« Le trafic est déjà assez important […] Il y a déjà beaucoup d’usagers qui fréquentent l’hôpital. Donc, imaginez si on construit cette tour-là. Ça va amener un volume de circulation encore plus important », ajoute Mme Lapointe.

Le groupe Action Limoilou souhaite qu’un dialogue s’engage entre la Ville et le comité citoyens.

Pour l'instant, le zonage du quartier permet des constructions d'un maximum de 5 étages et 20 logements.