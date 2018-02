Tracadie : le maire reste, et une médiation est en vue

Le maire de Tracadie, Denis Losier, ne démissionnera pas et les élus vont devoir discuter en présence d'un médiateur.

Un texte de René Landry

Mardi dernier, le maire Losier a affirmé qu'il en avait « plein son casque », qu'il songeait à démissionner, alors que les membres du conseil municipal de Tracadie sont toujours divisés en deux groupes qui ont de la difficulté à s'entendre. Moins de 48 h plus tard, il décide de rester.

« Il y a un dicton qui dit que la nuit porte conseil, indique le maire Losier. Dans mon cas, on peut dire que la marche porte conseil. J'ai marché beaucoup dans les deux derniers jours. Puis, je me suis assuré aussi de consulter mes proches, ma famille, mes amis. J'ai suivi aussi sur les médias sociaux les différents commentaires et je peux vous dire que toute cette vague d'amour des citoyens et citoyennes, ça vient chercher la personne et le maire. »

« [...] J'ai été chanceux; les gens m'ont permis aux dernières élections d'avoir l'opportunité de les représenter. Je leur suis redevable parce qu'ils m'ont donné la chance de les représenter et de continuer jusqu'à la fin. D'ici à la fin de mon mandat, la démocratie parlera certainement à nouveau. »

Tout cet élan d'amour envers moi qui a été démontré est venu me chercher au plus haut point. J'ai donc pris la décision de continuer l'aventure. Denis Losier, maire de Tracadie

Médiation annoncée

Par ailleurs, le directeur général de la municipalité, Daniel R. Hachey, qui a récemment pris part à une réunion entre un groupe de conseillers sans que le maire soit invité, annonce la tenue prochaine d'un processus de médiation.

« La Municipalité régionale de Tracadie traverse actuellement une crise, affirme Daniel R. Hachey. Le conseil municipal doit réaliser que l'administration sera possiblement paralysée si aucune action n'est prise par le conseil. »

Ainsi, le directeur général fait savoir que les membres du conseil municipal vont tenter de s'entendre à l'aide d'un médiateur qui sera nommé prochainement.

Le maire Losier a déjà indiqué qu'il était favorable à l'idée d'une médiation. « Je pense qu'on a tous besoin de se remettre en question, de s'asseoir autour d'une table et de régler nos problèmes ensemble », dit-il.

Denis Losier demeure optimiste. « Je pense que la Municipalité régionale de Tracadie a trop de potentiel pour qu'on puisse reculer. Je peux l'affirmer : je crois que tout va rentrer dans l'ordre. »