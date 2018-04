Tricotage et détricotage à l’UPAC

Si vous pensez que vos politiciens manquent de clarté quand ils s'expriment, sachez que, dans ce domaine, mes quelques contacts avec des policiers m'apprennent qu'ils sont dans une classe à part.

Une analyse de Sébastien Bovet, chef du Bureau parlementaire à Québec

Ils se tricotent et détricotent des intrigues de poste de police, voient des complots un peu partout et se tiennent en clan. Quand ils communiquent, ils utilisent un langage imprécis, plein de sous-entendus qu’il faut brasser et rebrasser pour comprendre.

Le passage mardi à l’Assemblée nationale du commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, l’illustre avec une certaine éloquence.

Chaque fois que M. Lafrenière s’approche d’un micro, les journalistes se bousculent pour l’écouter. Mardi, dans une des salles de commissions parlementaires, journalistes et fonctionnaires jouaient du coude pour une place assise. À tel point qu’en après-midi, l’audience a été déplacée dans l’auguste Salon bleu, où les 125 sièges de députés permettaient à tous les employés de l’État de trouver un fauteuil.

Le dilemme Comey

Le commissaire de l’UPAC a commencé par détricoter.

« J'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin, j'y ai peut-être été fort un peu », a-t-il dit en revenant sur une déclaration faite en décembre. À l’époque, il avait affirmé que « peu importe l’enquête, je ne m’immiscerai pas dans l’exercice démocratique » en parlant de la campagne électorale à venir.

Il a ajouté mardi que s’il devait interroger des témoins ou faire des arrestations pour ne pas compromettre des enquêtes, il le ferait, même pendant les élections.

Comprendre ici que les enquêtes se poursuivront, mais ne vous attendez pas (à moins de circonstances absolument exceptionnelles), à ce qu’un politicien ou ex-politicien soit arrêté pendant la campagne électorale.

C’est le dilemme Comey, comme dans James Comey, l’ancien directeur du FBI aux États-Unis. À 11 jours de l’élection présidentielle, il a annoncé qu’il rouvrait une enquête sur les courriels d’Hillary Clinton. Il était convaincu qu’elle gagnerait quand même l’élection. Il se demande aujourd’hui si sa décision n’a pas fait élire Donald Trump.

Des élus sous enquête?

« Alors, non, il n'y a pas eu aucune écoute électronique sur quelque parlementaire que ce soit », a affirmé Robert Lafrenière mardi.

Ne vous laissez pas tricoter par la double négation. Le commissaire de l’UPAC dit qu’aucun parlementaire n’a été l’objet d’écoute électronique.

Pas d’écoute électronique soit. Mais un député, à part Guy Ouellette, est-il sous enquête de l’UPAC? « Actuellement? Je ne suis pas en mesure de vous dire », répond-il.

Disons plutôt que vous ne voulez pas le dire M. Lafrenière, pour ne pas nuire aux enquêtes. On est capable de comprendre ça. Peu importe la réponse, ça laisse quand même penser qu’un ou des élus peuvent être sous enquête.

Mâchurer en cours ou non?

On pensait que la grosse enquête sur le financement du Parti libéral, le dossier Mâchurer, était au point mort. C’est M. Lafrenière lui-même qui l’avait dit en évoquant le débat juridique sur le privilège parlementaire.

Revirement! Elle est active, l’enquête. « Tout ce qui était hors de portée du privilège parlementaire, c’était clair qu’on pouvait le travailler ». Ah bon? Une maille dessus, une maille dessous.

Tout le monde comprend que l’UPAC tricote une énorme courte pointe dans ses enquêtes. Elle peut changer d’avis et même se tromper. Mais elle pourrait aussi clarifier des informations plus rapidement plutôt que de nous laisser dans un labyrinthe où on est obligé de tirer les vers du nez à son patron.