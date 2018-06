Trois mesures pour améliorer la vie des résidents de Windsor

Le conseil municipal de Windsor met de l'avant des initiatives pour contrer la violence, améliorer la sécurité des piétons et augmenter la diversité au sein de ses employés.

1- Une unité policière spéciale pour contrer le crime à Windsor

Dans un effort pour contrer l'augmentation du crime à Windsor, Drew Dilkens, le maire de la ville, propose de créer une unité policière spéciale de 12 policiers. Il a présenté son projet lundi soir lors de la réunion du conseil.

Le groupe de policiers patrouillerait les rues du centre-ville de Windsor et serait concentré sur la résolution de problèmes.

Ça m’inquiète et je crois que ceux qui travaillent au centre-ville peuvent voir de manière quotidienne certains des défis qu’on expérimente à cause de problèmes de santé mentale, de dépendance aux opioïdes et à la drogue.

Drew Dilkens, le maire de Windsor