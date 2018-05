Trudeau à La Malbaie: « la sécurité des participants et citoyens une priorité » 

Le premier ministre du Canada a tenu à se faire rassurant quant à la sécurité des citoyens en vue du sommet du G7. De passage à La Malbaie depuis mercredi, il a rencontré la presse régionale ainsi que des élus.

« On a démontré qu'on va investir le nécessaire pour assurer que tout le monde soit en sécurité », a lancé le premier ministre Justin Trudeau lors d'une rencontre avec les journalistes.

En lien avec les manifestations prévues à Charlevoix et à Québec, le premier ministre assure que la sécurité des manifestants est aussi « très importante » et que son gouvernement valorise une « diversité de points de vue ».

Nous allons nous assurer que les gens puissent s'exprimer de façon libre et ouverte. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre s'est aussi fait rassurant au sujet des commerçants à Québec.

Il dit avoir beaucoup appris, notamment lors du Sommet des Amériques en 2001.

Il assure qu'un travail de coordination s'effectue entre les services de police et les différents paliers de gouvernement.

« Nous allons toujours travailler avec tous les citoyens qui ont des préoccupations, et on est en train de s'assurer qu'il y a le moins de dérangement possible au niveau de la sécurité et des dommages. »

Fermeture de commerces

Est-ce que les commerçants devraient fermer ou non leurs portes ? Le premier ministre n'a pas voulu s'avancer sur la question.

Justin Trudeau doit aussi rencontrer en après-midi les sherpas du G7 à Baie-Saint-Paul.