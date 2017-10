Un budget municipal participatif à Regina

La Ville de Regina invite ses citoyens à lui soumettre leurs priorités pour son budget 2018. Jusqu'au 15 octobre, les habitants peuvent se rendre sur le site de son budget citoyen pour lui indiquer comment ils souhaitent distribuer les ressources budgétaires de la municipalité.

Cette plateforme de simulation budgétaire en ligne permet aux résidents de se mettre dans la peau des élus et de jongler eux-mêmes avec les chiffres.

L'outil permet par exemple d'allouer plus ou moins d'argent à chaque poste budgétaire.

Pour chaque action, le simulateur indique quelles sont les possibles conséquences.

Par exemple, si l'on diminue le budget de la voirie, un message d'avertissement s'affiche, indiquant que cette décision pourrait causer la détérioration des routes et nécessiter davantage d'investissement pour financer les réparations à long terme.

Cet exercice comporte un aspect éducatif important, puisque préparer un budget est un exercice complexe, comme l'explique la directrice des Finances de la Ville de Regina, June Schultz.

June Schultz affirme que le conseil de Ville a alloué plus de financement au transport par le passé, car il s'agissait d'une des priorités ciblées par les citoyens dans l'exercice de simulation budgétaire.

Pour Jean-Noé Landry, cofondateur de NordOuvert, l'entreprise montréalaise qui a conçu la plateforme en ligne de Regina, il est nécessaire pour les villes de trouver des manières d'engager davantage les citoyens dans leurs décisions.

Il faut développer des outils qui permettent de rejoindre un plus grand public, les impliquer dans la décision des élus et de partager finalement comment on voit nos collectivités.

Jean-Noé Landry, cofondateur, NordOuvert