Un débat à la direction du Parti progressiste-conservateur très attendu

C'est aujourd'hui que les candidats à la direction du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario croiseront le fer pour la première fois dans le cadre du premier débat de la course. Une répétition générale avant le débat des chefs lors de la campagne électorale?

Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Le débat, modéré par l'animateur Steve Paikin, sera enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux à 16 h, puis diffusé sur les ondes de TVO à 20 h.

L'exercice est majeur pour les trois candidats qui devront prouver aux membres qu'ils sont le meilleur choix pour diriger les troupes conservatrices lors de la prochaine campagne électorale.

Un débat dans un contexte unique

Le débat aura lieu dans un contexte inhabituel. Habituellement, les courses au leadership durent des mois et non des semaines.

Cette fois, les candidats n'ont que quelques semaines pour se faire connaître des membres et que deux débats pour s'affronter. La campagne électorale sera déclenchée deux mois après le choix du nouveau chef progressiste-conservateur.

C'est justement le défi principal pour le prochain chef, selon le politologue Peter Graefe de l'Université McMaster : rallier à la fois les membres et les électeurs.

Le fait que l'élection s'en vient réduit la capacité d'aller séduire un électorat partisan qui est quand même assez à droite de la position médiane des Ontariens et changer d'idée en deux mois pour aller à l'élection provinciale... S'ils décident de prendre un virage vraiment à droite, ils n'auront pas le temps de recentrer le parti. Peter Graefe, politologue, Université McMaster

Pour la politologue Laure Paquette de l'Université Lakehead, il ne fait aucun doute que les candidats doivent aller au-delà des membres et tenter de courtiser par la même occasion les électeurs ontariens.

Ils seraient bien niaiseux de rater l'occasion parce que tous les yeux vont être rivés sur eux en raison des circonstances qui ont mené à ce concours à la chefferie. Tout le monde va examiner comment ils tirent leur épingle du jeu. Laure Paquette, politologue, Université Lakehead

L'exercice est crucial dans la mesure où les candidats n'auront que 24 heures après le débat pour recruter de nouveaux membres. Les gens ont jusqu'à vendredi 23 h 59 pour devenir membres du Parti. C'est donc une course contre la montre.

On a très peu de temps pour faire passer ses messages et réparer les pots cassés si jamais il y a des gaffes. Geneviève Tellier, politologue, Université d'Ottawa

Tout à gagner, tout à perdre?

Christine Elliott :

Elle est certainement la candidate la plus connue des membres du parti. C'est la candidate qui a le plus d'expérience.

Elle a participé à deux autres courses au leadership et a siégé comme députée à Queen's Park durant neuf ans.

Elle mise d'ailleurs sur ce passé pour dire qu'elle est prête à diriger maintenant.

C'est donc elle qui a tout à perdre lors de ce débat croit le politologue Peter Graefe. Selon Laure Paquette, c'est sa dernière chance. Si elle perd encore une fois, elle n'a plus d'avenir en politique.

Dans ce contexte, son défi principal, selon la politologue Geneviève Tellier, sera de montrer qu'elle peut incarner un certain renouveau.

Doug Ford :

Doug Ford a un discours anti-élite qui plaît à un segment de la population bien ciblé. Selon Laure Paquette, il doit maintenant prouver que ce discours peut résonner auprès d'une population plus large.

Ça va être à lui de montrer qu'il peut représenter les intérêts de l'ensemble des électeurs ou des membres du parti à travers la province. Geneviève Tellier, politologue, Université d'Ottawa

Caroline Mulroney :

Caroline Mulroney n'a aucune expérience politique, si ce n'est d'avoir grandi au 24 Sussex alors que son père était premier ministre du Canada.

Geneviève Tellier s'inquiète de la performance qu'elle pourra livrer en débat. « On va vouloir la connaître son style de leadership et aussi ses idées. Qu'est-ce qu'elle a à proposer? Comment va-elle se défendre devant des questions imprévues? Est-ce qu'elle va être déstabilisée dans ce format? »

Si elle ne l'emporte pas, elle pourra toutefois se positionner pour devenir ministre si le Parti progressiste-conservateur l'emporte en juin. Elle n'aurait donc pas tout perdu, selon Laure Paquette.

Tanya Granic Allen:

Tanya Granic Allen du groupe Parents as First Educators est connue principalement pour son opposition au nouveau programme d'éducation sexuelle dans les écoles. Elle vient de s'inscrire comme candidate à la direction du parti et pourra donc participer au débat.

Pour elle, le défi principal sera de se faire connaître et de montrer qu'elle peut se positionner sur d'autres enjeux de la politique provinciale. Pas simplement sur le dossier de l'éducation sexuelle.

Mais est-ce qu'elle peut parler d'autre chose? Est-ce qu'elle peut avoir des appuis supplémentaires? Qu'est-ce qu'elle apporte de positif au parti par sa candidature et sa présence au débat? Geneviève Tellier, politologue, Université d'Ottawa

Une campagne électorale déclenchée deux mois après l'arrivée en poste du nouveau chef

L'exercice est majeur parce que le nouveau chef conservateur aura à répéter l'expérience contre la chef libérale Kathleen Wynne et la chef néo-démocrate Andrea Horwath lors de la campagne électorale. Les deux femmes ont déjà l'expérience d'un débat en période électorale.

Le Parti progressiste-conservateur tiendra un second débat des candidats au leadership le 28 février à Ottawa.

La candidate Christine Elliott a aussi demandé la tenue de deux autres débats, un dans le nord de la province et un dans le sud-ouest, sans obtenir de réponse favorable jusqu'ici. Caroline Mulroney a réclamé, elle, un débat en français.