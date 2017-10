Un débat éclairant à Sept-Îles

Le débat des candidats à la mairie de Sept-Îles, organisé par Radio-Canada, a attiré plus de 250 citoyens au Cégep de Sept-Îles, lundi.

Le maire sortant de Sept-Îles, Réjean Porlier, et son opposant, Russel Tremblay, ont vivement débattu de nombreux sujets, notamment du projet de Mine Arnaud, de la protection de l'environnement ainsi que des services offerts dans les quartiers périphériques.

Le sujet de la diversification économique a également suscité des échanges musclés entre les deux candidats.

« C'est 50 % des entreprises qui ferment après deux ans et 50 % sur 5 ans et plus, a soutenu Russel Tremblay. Donc sur les 4 projets, dans 5 ans, il va en rester 1. Mais vous tenez sous silence les centaines de projets qui passent par votre corporation économique parce que vous avez un conflit avec elle. »

Réjean Porlier a invité son adversaire à cesser de miser uniquement sur la grande entreprise.

« On a toujours gardé la même formule depuis 30 ans, a déploré Réjean Porlier. Cela fait trente ans que l’on dit que la démographie de Sept-Îles va exploser et pourtant on est toujours à la même place, parce qu’à mon avis on a négligé toute la question de l’entrepreneuriat. Il faut une culture entrepreneuriale forte, moi je crois à cela. Il faut les soutenir, les accompagner. »

C’est bien beau amener de grandes entreprises, mais si on ne solidifie pas tout ce qu’il y a en dessous, on passe à côté. Réjean Porlier, candidat à la mairie de Sept-Îles

Russel Tremblay a critiqué la gestion financière du maire sortant.

« Les quatre dernières années, mon opposant candidat à la mairie a augmenté les taxes de 8 % sur 4 ans, a souligné Russel Tremblay. Donc, 2 % par année. On parlait de qualité de vie dans son programme et on ne peut pas dire qu’au niveau des citoyens cela s’est vraiment traduit. On a beaucoup moins de commerces, il y a beaucoup de fermetures. »

Moi, je m’engage à ne pas augmenter les taxes. Russel Tremblay, candidat à la mairie de Sept-Îles

Protection de l’environnement

Réjean Porlier a plaidé en faveur d’un indice de qualité de l’air en continu. Russel Tremblay n’est pas d’accord.

« C’est inutile dans le cas présent, les résultats sont tellement bons que l’on n’a pas besoin de le faire en continu, a soutenu Russel Tremblay. On n’a rien qu’à faire des ponctions et quand on aura besoin, on le fera. La baie de Sept-Îles, ce n’est pas la même chose. La baie de Sept-Îles, il faut la regarder d’année en année. Mais quand on parle de situation financière à la Ville, il faut quand même penser qu’il y a un coût. »

« Il y a un petit bout que vous n’êtes pas au courant, a rétorqué Réjean Porlier. Les stations à l’extérieur, ce n’est pas les villes qui payent cela, c’est le gouvernement. Alors nous, ce que l’on demande, c’est d’avoir le minimum comme partout ailleurs au Québec. »