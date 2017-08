Un discours du Trône néo-démocrate le 8 septembre

Le gouvernement néo-démocrate présentera son discours du Trône le vendredi 8 septembre à l'Assemblée législative de Victoria, inaugurant ainsi une nouvelle session législative.

La session législative en cours sera prorogée la même journée, le matin, pour laisser place à la nouvelle session. Ce discours du Trône survient après plusieurs semaines mouvementées en politique britanno-colombienne.

Le discours du Trône sera probablement le dernier prononcé par la lieutenante-gouverneure Judith Guichon. Son mandat de cinq ans se termine en octobre.

Un nouveau président de l’Assemblée devra être élu à l’ouverture de la session. Cette position, qui aurait pu compromettre la majorité de l’alliance NPD-verts, n’est plus aussi contentieuse après la démission de l’ancienne première ministre Christy Clark de son poste de députée.

Un budget provincial devra également être présenté dans les semaines suivantes.

Cabinet fantôme

Le caucus libéral, qui forme désormais l’opposition officielle, sera prêt lors du retour à l’Assemblée. Le chef intérimaire Rich Coleman a présenté son cabinet fantôme jeudi.

« Nous avons une équipe forte et expérimentée pour faire en sorte que le NPD rende des comptes », a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Parmi les gros noms, Andrew Wilkinson, anciennement ministre de l’Éducation supérieure, sera porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice.

Certains dossiers ont deux porte-paroles. Aux finances, Shirley Bond et Tracy Reidies seront les responsables du dossier pour les libéraux. L’ancienne ministre de l’Environnement Mary Polak et le député nouvellement élu Dan Davies se partageront le dossier de l’éducation. Mike Bernier et Joan Isaacs seront responsables de la santé.

Mike de Jong garde son poste de leader parlementaire, mais de l’opposition cette fois. Scénario similaire pour le poste de whip, tandis qu’Eric Foster assumera encore une fois ce rôle.