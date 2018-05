Un gouvernement du NPD ne changerait rien à la distribution d’alcool

Le système présentement en place pour la vente de bière et de vin au détail en Ontario fonctionne bien en plus d'être socialement responsable, selon la chef du Nouveau Parti démocratique, Andrea Horwath.

Lors d’un arrêt de sa campagne électorale à Thunder Bay, en Ontario, Mme Horwath a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de permettre aux dépanneurs de vendre bière et vin.

« Je vais être franche à ce sujet : je ne pense pas que nous ayons besoin de bière et de vin dans les dépanneurs », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que le système soit problématique en Ontario. »

La perspective de la libéralisation des ventes a fait surface lors de la campagne électorale lorsque le chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford, a déclaré qu'il autoriserait la vente de bière et de vin dans les dépanneurs s'il était élu premier ministre.

Vendredi, avant la longue fin de semaine de la fête de la Reine, M. Ford en a fait une promesse électorale et a réaffirmé son engagement samedi lors d’un arrêt de campagne dans une microbrasserie de Baysville, en Ontario.

« Il s'agit de vous rendre la vie un peu plus facile », a déclaré M. Ford samedi.

Mais Mme Horwath considère que la responsabilité sociale prime sur l’accessibilité.

La chef du NPD ontarien faisait campagne dans le nord de l'Ontario samedi, où elle a parlé de sa stratégie en matière de soins de santé - plus de lits dans les hôpitaux et de place dans les soins de longue durée - et a visité un marché public.

Dimanche, Mme Horwath et son équipe seront de passage à Ottawa.

Le gouvernement libéral a élargi le nombre de détaillants pouvant vendre de l'alcool au cours des dernières années, retirant le monopole à la LCBO et au Beer Store. Aujourd’hui, plus de 350 épiceries sont autorisées à vendre de la bière et du cidre et 70 sont autorisées à vendre du vin.

Selon le plan gouvernemental, jusqu'à 450 épiceries vendront de la bière et du cidre, dont 300 vendront aussi du vin.