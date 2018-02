Un groupe veut faire annuler l'entente de 800 M$ pour les victimes de la rafle des années 1960

Un groupe d'Autochtones adoptés pendant la rafle des années 60 (Sixties Scoop) veut faire annuler une entente de 800 millions de dollars avec le gouvernement fédéral.

« Notre mission actuelle est de mettre un terme à cela », a déclaré Priscilla Meeches, l'une des plaignantes du Manitoba dans la poursuite nationale en recours collectif.

« Nous avons besoin d'un meilleur règlement que celui-ci, car nous sommes trop nombreux et, en fin de compte, ce ne sera pas suffisant. »

Priscilla Meeches était à Ottawa en octobre dernier lors de l'annonce de l'entente historique.

Cette entente prévoit que 750 millions de dollars seront divisés entre les personnes touchées et que 50 millions de dollars seront remis à une fondation vouée à des initiatives de réconciliation. Un montant de 75 millions de dollars a également été prévu pour les frais juridiques.

Il y a une clause dans l'accord qui donne à Ottawa la possibilité de déclarer l'accord nul si 2000 demandeurs admissibles se retirent. Le gouvernement fédéral n'a pas indiqué s'il exercerait cette option.

Le groupe tente maintenant de recueillir le nombre de signatures nécessaire pour annuler l’entente. Les signatures doivent être obtenues d'ici mai avant que les tribunaux décident d'approuver le règlement et de commencer les paiements.

Durant les années 1960 et 1970, et même au début des années 1980, environ 20 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles pour être adoptés par des familles blanches ailleurs au Canada, aux États-Unis et même en Europe.