Un immeuble de la SHT vide devrait être bientôt rénové

Plus d'un an après que ses locataires eurent été éjectés dans le but de faire des rénovations, les travaux dans l'immeuble à l'intersection des rues Church et Carlton pourront finalement débuter.

Le bâtiment de 274 logements qui appartient à la Société d'habitation de Toronto (SHT) est pratiquement vide depuis juin 2016.

L'immeuble abrite un centre de transition pour les femmes en quête d'un logement qui sera relocalisé le 15 janvier 2018, date à laquelle les travaux pourront débuter.

« Nous devons vider le bâtiment pour qu'il soit prêt à être rénové dès que possible », a affirmé la conseillère municipale Ana Bailão, qui préside le comité sur le logement abordable.

L'immeuble, construit dans les années 70, est configuré comme un dortoir, avec plusieurs chambres ainsi que des cuisines partagées. Au fil des ans, les conditions à l'intérieur se sont déteriorées, au point où plusieurs chambres restaient vide par faute de locataires désirant y habiter. En 2015, la Société d'habitation de Toronto a décidé de rénover l'intérieur de l'immeuble dans le but d'en changer la configuration et la transformer en appartements à loyer modique. Dans la foulée, les locataires ont dû être relocalisés. Il est vide depuis la fin de ce procédé, en juin 2016.

Alors que le manque de logements sociaux est criant à Toronto, certains observateurs se demandent pourquoi il a fallu attendre plus d'un an avant d'envisager la convertion de ces appartements.

Le coût total du projet est estimé à 34 millions de dollars.

La ville prévoit y créer environ 120 appartements à loyer modique munis de leurs propres cuisines et salles de bain.

Le conseil d'administration votera sur la rénovation le lundi 11 décembre.

Le projet final devra également être approuvé par le conseil municipal, mais Mme Bailão se dit confiante d'obtenir cette approbation.

« Nous avons enfin obtenu du financement et de nos homologues provinciaux », a-t-elle déclaré. « Le plus important est d'avoir une solution à long terme. »

La conseillère municipale espère que les travaux commenceront dès le mois de mars ou avril 2018 et que les appartements seront prêts d'ici 2019.

Avec les informations de CBC