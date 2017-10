Un jeune adversaire face à Émile Loranger

Un jeune homme de 26 ans tentera de déloger le maire sortant Émile Loranger lors des prochaines élections municipales à L'Ancienne-Lorette. William W. Fortin déposera officiellement sa candidature mardi après-midi.

William W. Fortin brigue la mairie de L'Ancienne-Lorette en préconisant « une approche plus respectueuse que son adversaire envers ses concitoyens ».

Il souhaite insuffler un vent de jeunesse à la politique municipale. « Je pense qu’il est temps que les jeunes, on prenne notre place en politique. C’est le temps qu’on fasse des changements. […] Ça fait longtemps que j’y pense. J’ai été au conseil de ville le mois passé et je n’ai pas aimé ce que j’ai vu. Je pense que ça serait différent ».

William W. Fortin fait de la participation citoyenne, l’occupation du territoire, les problèmes de bruit et la gestion de l’agglomération ses principaux chevaux de bataille.

Le jeune homme se dit encouragé notamment par son père, Alain Fortin, qui s’est lui-même déjà présenté comme candidat à la mairie de L’Ancienne-Lorette, en 2013.

Candidat indépendant

William W. Fortin dit faire le choix de se présenter comme indépendant pour favoriser la démocratie au conseil municipal.

« S’il y avait beaucoup d’indépendants, je pense qu’il y aurait une meilleure démocratie à l’Hôtel de Ville et on serait capable de plus changer les choses démocratiquement, il y aurait de meilleurs débats. »

Jeune entrepreneur, William W. Fortin a remporté le concours entrepreneurial Face aux Dragons du Cégep Lévis-Lauzon en mars 2015. Il poursuit sa lancée en tant que propriétaire d'un commerce de mécanique qui emploie deux personnes depuis deux ans.

Il est également gestionnaire des opérations pour Sunwing à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. William W. Fortin complète aussi ses études en sciences comptables à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis.