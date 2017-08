Un nouveau candidat à la mairie de Baie-Comeau

L'actuel conseiller municipal du quartier Saint-George de Baie-Comeau, Yvon Boudreau, sera candidat à la mairie lors de l'élection de novembre prochain.

Un texte d'Alix Villeneuve

Yvon Boudreau, qui cumule 16 années d’expérience au conseil municipal, affirme que ce sont ses expériences en tant que maire suppléant qui l’ont convaincu de faire le saut vers la mairie.

« Ça m’a donné l’occasion de rencontrer des gens, de faire des démarches au niveau de la venue d’entreprises du milieu », précise-t-il.

Son slogan de campagne s’intitule « Baie-Comeau, autrement ». Il s'agit d'une référence à l’économie de Baie-Comeau qui doit se diversifier selon lui.

« Maintenant, Baie-Comeau ne peut plus se fier uniquement à du développement autour d’une papetière et d’une aluminerie, avance-t-il. Les aléas du marché nous amènent à voir des créneaux qui pourront éventuellement aider au développement économique » ajoute-t-il, citant au passage l'industrie touristique et le développement du port de Baie-Comeau.

Diminuer la dette municipale

Yvon Boudreau s’est aussi engagé à maintenir un contrôle sur les dépenses de la Ville. « [Il faut] en arriver à baisser la dette municipale », précise l’aspirant maire.

Lors de la dernière élection fédérale en 2015, il s’était présenté comme candidat pour le Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Manicouagan. Il s’était alors prononcé en faveur d’une enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées avant de se rétracter le lendemain.

Il est la deuxième personne à manifester publiquement son intérêt pour ce poste. Le conseiller municipal Yves Montigny s’est lancé dans la course à la mairie en avril dernier.