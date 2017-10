Un nouveau pont réclamé à Shippagan

À la suite d'un incident où une femme de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, dans la Péninsule acadienne, qui devrait se rendre à l'hôpital pour accoucher n'a pas pu traverser le pont de Shippagan, le maire estime qu'un nouveau pont devrait être construit.

Debbie Mallet qui a accouché de jumeaux le 11 octobre s’est retrouvée nez à nez avec un pont fermé en raison de travaux de réparation.

Questionné sur le pont de Shippagan, le maire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Conrad Godin, affirme que le pont construit en 1957 avait une durée de vie de 50 ans. Le pont a maintenant 60 ans.

« On est dû pour un pont neuf, ce n’est plus adéquat. C’est trop dangereux. Il y a plus de transports qu’il y a 60 ans avec les tourbières, les usines à poisson et ce qu’il se passe chez nous », explique-t-il.

Le maire ajoute que les réparations en cours ne règlent pas le problème à long terme.

Ça va juste retarder la bombe. Ça ne rend pas le pont en haut plus sécuritaire Conrad Godin, maire

Il estime par ailleurs que le pont est dangereux pour les piétons et les cyclistes, malgré les nombreuses réparations effectuées sur la structure.

« Ça fait plusieurs fois qu’ils touchent aux piliers et réparent et coulent du ciment, poursuit-il. C’est ça qu’ils font en ce moment. Il est temps qu’ils arrêtent d’étudier et qu’ils fassent quelque chose. »

S’il y a une urgence médicale, comme cela a été le cas avec la femme qui a dû se rendre d’urgence à l’hôpital pour un accouchement, le maire Godin suggère à ses citoyens d’appeler l’ambulance. Les véhicules d’urgence doivent être en mesure de passer sur le pont même lorsque des travaux de réparation sont en cours.

Pour le maire de Lamèque, Jules Haché, la solution est on ne peut plus claire: il faut un nouveau pont. « Ça peut arriver pas seulement lors des phases de réparation, il y a déjà eu des bris à plusieurs occasions, alors ça peut être pour un problème cardiaque, cardio-vasculaire ou pour un accouchement, la situation peut être excessivement préoccupante parce que c'est la seule voie de sortie qu'on a actuellement. »

La planification dans le système politique, ça peut être très long et on croit que la situation est beaucoup plus urgente. Le processus devrait être accéléré pour bâtir un nouveau pont d'ici quelques années. Jules Haché, maire de Lamèque

Le ministère des Transports et Infrastructure reconnaît qu’un nouveau pont sera nécessaire à l'avenir. Toutefois, il n’y a pas une date de confirmée quant à une réunion à ce sujet.