Un nouveau visage pour Québec Solidaire

Émilise Lessard-Therrien, originaire du Témiscamingue, se porte candidate à l'investiture de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Avec les informations de Tanya NeveuL'organisation cherchait une relève à Guy Leclerc, candidat dans cette circonscription lors des trois dernières élections provinciales.Émilise Lessard-Therrien, âgée de 26 ans, s'implique depuis plusieurs années au Témiscamingue. Elle est entre autres conseillère municipale à Duhamel-Ouest.Elle affirme être « profondément Témiscamienne de cœur » et « rurale par-dessus tout », mais sait aussi reconnaître la valeur de Rouyn-Noranda pour sa vitalité culturelle et ses institutions, lieu où elle a travaillé et étudié.

« Il y a beaucoup d'enjeux au Témiscamingue et dans la région qui me tiennent beaucoup à coeur. J'ai toujours cherché à m'impliquer le plus possible dans la communauté, à trouver l'endroit où on peut faire une différence. Il y a quand même aussi la possibilité de pouvoir challenger les autres candidats sur les enjeux régionaux qui nous touchent, qui m'allume! », dit-elle avec enthousiasme.Québec solidaire avait terminé 4e avec près de 12 % des votes aux dernières élections en 2014.L'investiture du candidat pour Québec solidaire dans Rouyn-Noranda Témiscamingue aura lieu le 24 avril.