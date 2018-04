La Ville de Val-d'Or décernera une nouvelle distinction à ses citoyens d'exception. « L'Ordre de Val-d'Or » sera remis pour la première fois le 15 août prochain.

Avec les informations d’Émélie- Rivard-Boudreau

Il s'agira d'un prix accordé à un maximum de trois personnes par année, qui se seront démarquées exceptionnellement, notamment en ayant amélioré la qualité de vie de leurs concitoyens.Les récipiendaires doivent avoir résidé à Val-d'Or pour un minimum de 10 ans et peuvent s'être illustrés à l'échelle locale, régionale, provinciale ou internationale.Un certificat et une boutonnière en or de 24 carats leur seront remis.La Ville de Val-d'Or encourage la population à proposer des candidatures jusqu'au 25 mai.