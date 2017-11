Une députée du Nord de l’Ontario quitte la politique provinciale 

La députée néo-démocrate Sarah Campbell a annoncé lundi qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat en 2018. Le NPD devra se trouver un autre candidat dans la circonscription modifiée de Kenora-Rainy River.

« Mon partenaire et moi allons être parents pour la deuxième fois en février prochain, et après réflexion j’ai décidé de travailler plus près de chez moi », explique la députée Campbell dans un communiqué.

Mme Campbell explique que sa fille a été confrontée à un important défi médical il y a deux ans.

En raison de l’état de santé de son enfant, la députée affirme avoir été fort occupée avec des déplacements entre le Nord et le Sud de la province.

Mme Campbell croit qu’il est maintenant temps de se consacrer à sa famille.