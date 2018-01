Une directrice générale intérimaire nommée à Paspebiac

La directrice des finances et de la trésorerie, Annie Chapados, a été nommée directrice générale intérimaire. Elle remplace le directeur général , Paul Langlois, suspendu avec solde la semaine dernière, le temps de faire la lumière sur une situation toujours gardée secrète par les autorités.

Le maire Réjean Bastien, refuse toujours de préciser ce que le conseil reproche à M. Langlois qui occupait ce poste depuis 10 ans et qui a été relevé de ses fonctions en attendant le dénouement d'une enquête.

M. Bastien ne peut pas dire combien de temps elle durera, mais en attendant, il a demandé à M. Langlois de remettre les clefs de son bureau et on lui a demandé de ne contacter aucun employé de la Ville.

Le conseil municipal dit s'interroger sur de présumées actions que le directeur général aurait posées dans certains dossiers, en plus de faire la lumière sur la gestion de la ville.

Le maire Bastien explique que la suspension du directeur général lui procure toute la latitude voulue pour examiner des dossiers sans contraintes.

Il est important pour lui que ce dossier demeure confidentiel. « J'ai une fonction par la Loi sur les cités et villes. J'ai un droit de surveillance, de vérification, etc., et c'est ce que je fais. Donc, afin de m’assurer justement d’avoir accès à tous les dossiers nécessaires pour être capable d'analyser les dossiers, il faut que j'aie accès à toute l'information. »

Avant de divulguer quoi que ce soit, il faut que je m’assure que je peux confirmer ou infirmer quelque chose et là pour le moment je ne peux pas le faire. Réjean Bastien, maire de Pasébiac

M. Langlois devrait être rencontré dans les prochains jours afin d'éclaircir certains points avec lui.

Il a été impossible de joindre Paul Langlois.

