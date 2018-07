Une entente de 500 millions $ pour le logement des Métis

Une entente importante sur le logement s'apprête à être signée jeudi entre la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le Ralliement national des Métis.

Des représentants de la Nation métisse de partout au pays sont rassemblés à Saskatoon à l’occasion de l’assemblée annuelle du Ralliement national des Métis qui a débuté mercredi à Saskatoon, en Saskatchewan.

L'accord auxiliaire prévoit un financement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir la stratégie de logement de la Nation métisse.

Ce financement compte parmi le budget fédéral de 2018 qui prévoit également 10 millions de dollars en 2018-2019 pour favoriser l'éducation postsecondaire de la Nation métisse ainsi que 6 millions sur cinq ans pour appuyer la Nation métisse dans la collecte de données sur la santé et dans l'élaboration d'une stratégie sur la santé.

Par ailleurs, à l'occasion du festival Back to Batoche, qui célèbre la culture métisse et qui a lieu en Saskatchewan, la ministre Carolyn Benett et le président de la Nation métisse de la Saskatchewan, Glen McCallum, signeront une entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation.

Des perturbations attendues

Un groupe envisage de perturber la signature de l’entente pour souligner les désaccords internes qui touchent la Nation métisse de la Saskatchewan.

Des Métis dénoncent le manque de consultations de la part des dirigeants de la Nation métisse de la Saskatchewan et du Ralliement de la Nation des Métis. Ils déplorent notamment le manque de transparence lors des négociations avec le Canada.

Parmi eux, l’ancienne trésorière de la Nation métisse de la Saskatchewan, Mary Ann Morin, qui dénonce avoir été écartée de son poste.

Lors de la dernière assemblée législative de la Nation métisse de la Saskatchewan, le 14 avril 2018, la séance a débuté dans la confusion lorsque Mary Ann Morin a soutenu qu’on l'empêchait de siéger parmi les membres des dirigeants élus, en tant que trésorière.

Mary Ann Morin a été élue trésorière lors des élections de la Nation métisse de la Saskatchewan le 27 mai 2017.

Selon la Nation métisse de la Saskatchewan, elle a remis sa démission en septembre 2017, ce que la principale intéressée dément.

Dans une déclaration sous serment dont Radio-Canada a obtenu une copie, Mary Ann Morin réitère qu’elle n’a pas démissionné et clame qu’elle demeure trésorière et membre de l’Assemblée législative de la Nation métisse de la Saskatchewan.