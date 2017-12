Une meilleure planification gouvernementale s'impose selon la Vérificatrice générale dans son rapport annuel

Encore cette année, le bureau de la Vérificatrice générale de l'Ontario écorche le gouvernement dans sa gestion de plusieurs dossiers, concluant que beaucoup d'argent a été dépensé inutilement.

Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Le rapport de plus de 1000 pages risque de donner des munitions à l’opposition à quelques mois des prochaines élections provinciales prévues le 7 juin 2018.

Il s'agit du dernier rapport annuel de Bonnie Lysyk avant le déclenchement de la campagne électorale.

Parmi les principales découvertes et conclusions de l’équipe de la vérificatrice générale :

Électricité, encore et toujours

La vérificatrice conclut que de plus en plus, le coût d’ajustement entre le prix de production et le prix du courant de l’électricité) est refilé aux consommateurs résidentiels et aux petites entreprises au profit des joueurs industriels majeurs.

Par exemple, en janvier 2011, tous les abonnés payaient environ 7 cents/kWh.

Depuis juin 2017, les abonnés résidentiels et les petites entreprises paient le double, soit 12 cents/kWh contre environ 6 cents/kWh pour les gros consommateurs industriels.

Par ailleurs, Bonnie Lysyk déplore que la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité n’ait pas suivi en 15 ans les recommandations du comité de surveillance du marché de la Commission de l’énergie de l’Ontario, ce qui a entraîné des dépenses inutiles.

La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité continue de verser aux exploitants de centrales au gaz environ 30 M$ de plus que nécessaire, chaque année.

Santé

– Comme la province a une capacité limitée en matière de cellules souches, les patients sont envoyés aux États-Unis à un coût moyen de 660 000 $ pour la greffe de cellules souches alors qu’il en coûterait en moyenne 128 00 $ si la procédure avait lieu en Ontario

– Bonnie Lysyk déplore que bien que les médicaments pour traiter le cancer se donnent pour la plupart par voie orale et qu’ils puissent être administrés à la maison, le gouvernement ne rembourse pas nécessairement le coût de ces médicaments s’ils ne sont pas administrés à l’hôpital

– Bien que les prix des médicaments génériques aient diminué depuis 10 ans, le rapport estime que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée dépense encore plus, « que nécessaire »

Pressions financières sur les conseils scolaires

Depuis que les enseignants ne peuvent plus les accumuler, le nombre de jours de congé de maladie a augmenté de façon notable selon l’enquête de la vérificatrice générale.

– Durant 5 ans, le nombre de jours de congé de maladie dans plus de 50 conseils scolaires a augmenté de 29 % (soit de 9 à 11,6 jours par employé).

– Un conseil scolaire a utilisé du financement prévu pour les élèves à risque pour combler le manque à gagner dans la rémunération des enseignants, entre autres.

– La formule de financement aux conseils scolaires n’a pas été révisée depuis 2002, ce que déplore le rapport de Mme Lysyk.

Situations d’urgence

Bonnie Lysyk s’inquiète de voir que la province n’est pas préparée à répondre à une situation d’urgence de grande envergure.

Elle indique dans son rapport que les plans d’urgence n’ont pas été mis à jour depuis des années.

En fait, la dernière analyse des risques à l’échelle de la province a été faite en 2012 en se fiant aux urgences survenues jusqu’en 2009.

Édifices vacants

Les économies découlant de la vente de ces immeubles pourraient servir à améliorer l’état d’autres propriétés gouvernementales. Bonnie Lysyk, vérificatrice générale de l’Ontario

Le rapport encourage le gouvernement à vendre plus rapidement ses immeubles vacants.

Nouveaux arrivants

Même si l’Ontario et le Canada sont dirigés par deux gouvernements libéraux, la vérificatrice note un problème de collaboration.

Par exemple, la province a payé 30 M$ pour des services déjà offerts aux nouveaux arrivants par Ottawa.

Bonnie Lysyk salue l’accord entre les deux paliers de gouvernement conclu récemment, ce qui devrait améliorer les choses selon elle.

« Une bonne planification favorise la surveillance et la prise de décisions éclairées et rapides, et peut contribuer à éviter un grand nombre de problèmes que nous avons soulevés cette année », de conclure la vérificatrice générale de l’Ontario.