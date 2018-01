Une nouvelle convention collective pour les pompiers de Gatineau

Les 267 pompiers de Gatineau ont signé mardi une nouvelle convention collective qui leur garantira une indexation annuelle des salaires de 2 % applicable pour une période de huit ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023.

« Cette entente, appuyée à 96 % par les membres de l'Association des pompiers et pompières de Gatineau, témoigne de notre niveau de satisfaction. [Elle, Ndlr] maintient des conditions de travail justes et équitables » a indiqué le président de l'Association des pompiers et pompières de Gatineau, Stéphane Noël.

Lors du conseil municipal mardi soir, le maire s'est félicité de la signature de cette nouvelle convention collective.

« Nous sommes heureux d'en arriver à une entente négociée avec ce septième groupe d'employés. Les 267 pompières et pompiers de Gatineau assurent un service de sécurité incendie essentiel pour la population. Cette nouvelle convention collective respecte le cadre financier et le mandat donné par le conseil municipal », a fait savoir M. Pedneaud-Jobin, dans un communiqué.