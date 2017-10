Une opposante au projet de cimetière musulman se présente aux élections municipales

Sunny Letourneau, connue pour avoir mobilisé un groupe de citoyens contre le projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire, se lance en politique municipale.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Mme Letourneau ne se présente cependant pas à la mairie. Elle fait plutôt partie d'un groupe de quatre candidats indépendants qui briguent des sièges de conseillers municipaux à Saint-Apollinaire.

Son équipe veut ainsi apporter de l’opposition au maire actuel, Bernard Ouellet.

À la tête du Comité de l’alternative citoyenne, Mme Letourneau avait réussi l'été dernier à amasser suffisamment de signatures pour que le projet de cimetière fasse l’objet d’un processus référendaire.

Lors du référendum en juillet, 19 citoyens se sont opposés au projet, 16 étaient pour.

Quelques semaines plus tard, le Centre culturel islamique de Québec s’est toutefois entendu avec la Ville de Québec pour y développer son cimetière.

Aujourd’hui, Mme Letourneau ne veut pas être reconnue comme celle qui s’est opposée à l’aménagement d’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire.

Il y a un malaise. On ne voulait pas un référendum. Ce qu’on a toujours demandé, c’est de s’assoir à une table et de discuter. On voulait une coopérative multiconfessionnelle.

Sunny Letourneau, candidate à Saint-Apollinaire