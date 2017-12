Une première candidate à la direction du Parti albertain

L'avocate en droit de l'énergie Kara Levis est la première candidate à se lancer dans la course à la direction du Parti albertain.

Dans un communiqué de presse publié lundi, elle se décrit comme une femme qui s'implique dans sa communauté, une épouse et une mère de trois filles.

« Je veux apporter mon expérience, mon énergie et mon enthousiasme au Parti albertain », a-t-elle déclaré devant l’Assemblée législative.

Kara Levis a cofondé l’organisme Ask Her, qui visait à encourager davantage de femmes à se porter candidates lors des dernières élections municipales à Calgary. Elle compte 10 ans d’expérience comme avocate et travaille présentement pour le service du droit de l’énergie de l'entreprise TransCanada.

Le slogan de sa campagne est « La province avant la politique ».

Nous avons une vision basée sur des valeurs et non des idéologies. Elle nous permet de sortir de la polarisation entre la gauche et la droite que nous voyons actuellement. Kara Levis, candidate à la direction du Parti albertain

La course à la direction du Parti albertain a commencé le 8 novembre après la démission du chef Greg Clark. Celui-ci a confirmé la semaine dernière qu’il ne serait pas candidat à sa propre succession.

Le nom du nouveau chef devrait être connu le 27 février prochain.