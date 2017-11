Une salle multifonctionnelle au domaine de Maizerets

Le maire sortant Régis Labeaume s'engage à transformer la grange de pierre et de bois du domaine de Maizerets en salle multifonctionnelle, s'il est réélu à la mairie de Québec.

Les granges datent de 1755 et de 1920 et demeurent sous-utilisées.

Selon le chef d’Équipe Labeaume, ce projet permettrait aux jeunes des camps de jour d'avoir un lieu les jours de pluie et permettrait aussi la tenue d'événements corporatifs comme des mariages.

Le maire sortant n'est pas en mesure pour l'instant de préciser combien va coûter ce projet

« On en a pour une couple de millions. On n’a pas chiffré encore parce qu’il reste du travail à faire d’évaluation et le patrimoine ça coûte cher, faut pas se le cacher », dit Régis Labeaume.

Il s’agit d’un engagement de 2013, mais qui a pris un peu de retard.

Régis Labeaume avait mentionné en début de campagne que plus de 90 % des promesses faites lors de la campagne précédente avaient été réalisées ou en voie de l’être.

Un projet de reconstruire la piscine extérieure au domaine et d'aménager des jeux d'eau du côté de l'arboretum, au coût de 800 000 $, est également en cours.

D'après les informations de Louise Boisvert