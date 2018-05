Université de l'Ontario français et loi 8 : les libéraux réitèrent leurs promesses

Un nouveau gouvernement libéral en Ontario moderniserait la Loi sur les services en français, entrée en vigueur il y a plus de trente ans, indique la ministre sortante des Affaires francophones, Marie-France Lalonde.

Un texte de Gilles Taillon

Les libéraux ont aussi répété vendredi leur engagement, formulé avant le déclenchement de la campagne électorale, d'ouvrir en 2020 l’Université de l’Ontario français, qui serait le premier établissement universitaire complètement francophone dans la région de Toronto.

La promesse de construction de nouvelles écoles françaises dans la province faisait aussi partie du programme libéral pour la francophonie, dévoilé à Ottawa.

Mme Lalonde, la candidate du Parti dans la circonscription d’Orléans, a fait valoir que son gouvernement avait toujours soutenu la francophonie et que ça se poursuivrait si les libéraux conservaient le pouvoir, le 7 juin.

Madame Lalonde met aussi au défi le Parti progressiste-conservateur et le Nouveau Parti démocratique de clarifier leurs engagements électoraux auprès des francophones.

Pour nous c'est une évidence, chaque parti devrait étaler sa vision et son plan pour la francophonie ontarienne et ça m'inquiète de voir que les autres partis n'y ont pas pensé. Clairement, ce n'est pas une priorité pour le NPD d'Andrea Horwath ni pour les conservateurs de Doug Ford.

Les réactions

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario est satisfaite que le Parti libéral ait publié son programme politique pour les francophones.

L'AFO espère que les deux autres grands partis le feront aussi bientôt.

Le président de l’Assemblée, Carol Jolin, souhaite rencontrer personnellement les chefs progressiste-conservateur Doug Ford et néo-démocrate Andrea Horwath afin de leur parler des enjeux de la francophonie.

On l'a déjà fait pendant la course à la chefferie, mais on veut réitérer et s'assurer qu'on parle des enjeux francophones dans la plateforme du Parti progressiste-conservateur de la même façon que dans celle du NPD.

Carol Jolin, président de l'AFO