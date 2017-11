Vancouver doit payer pour avoir retardé l’octroi d’un permis de démolition

Des employés municipaux de Vancouver se sont intentionnellement traîné les pieds pendant des années sur une application demandant l'autorisation de démolir une maison centenaire du quartier Shaughnessy. Leur but était d'attendre que le conseil municipal approuve des règles de protection patrimoniale, selon un jugement rendu en Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Dans sa décision de mardi dernier, la juge Catherine Murray soutient que la Ville a agi de mauvaise foi quand elle a rejeté la demande de permis de Zheqiang Wu et Binxia Cao pour construire sur une propriété au 3990 Marguerite Street. « Étant données les preuves claires qui montrent que la Ville n’a jamais eu l’intention de donner aux plaignants un permis de construction à cause du caractère patrimonial de la propriété, la seule action possible pour elle était de désigner cette propriété comme étant patrimoniale et de donner une compensation », indique la juge.

« Ils ont échoué à le faire dans des temps raisonnables et ont privé les plaignants d’une compensation à laquelle ils avaient droit », poursuit-elle.

La juge demande à la Ville de payer des dommages au couple, mais le montant n’a encore pas été déterminé.

Depuis septembre 2015, la maison datant de 1913 est protégée par des règles patrimoniales qui interdisent la démolition de maisons construites avant 1940. Toutefois, la propriété n’était pas protégée par ces règles lors de son achat au coût de 4,65 millions de dollars en 2011 par Zheqiang Wu et Binxia Cao. Selon des documents de la cour, les acheteurs s’étaient même assurés que la maison n’était pas désignée comme patrimoniale. Ils souhaitaient démolir l’immeuble abritant cinq logements et le remplacer par une maison pour eux et leurs trois enfants.

Vancouver a décliné les demandes d’entrevue, mais a écrit être déçue par le jugement et envisage d’en appeler.

Avec les informations de Bethany Lindsay