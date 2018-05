Vers moins d'intimidation dans les autobus de Whitehorse

La Ville de Whitehorse envisage d'adopter un règlement anti-intimidation pour prévenir les comportements inappropriés dans les services municipaux, comme les autobus publics.

Le directeur des règlements municipaux à la Ville de Whitehorse, Dave Pruden, explique que les employés et les utilisateurs se plaignent depuis longtemps de comportements inadéquats.

« Nous aimerions pouvoir mettre en place un cadre pour permettre aux usagers, aux victimes comme aux intimidateurs, d'avoir une expérience positive. »

Jonathan Verville, qui conduit des autobus pour la municipalité depuis quatre ans, affirme que les comportements d'intimidation se produisent presque tous les jours dans les autobus et qu'il craint même parfois pour sa sécurité.

« Il y a beaucoup de gens qui sont racistes envers les gens qui ne parlent pas l'anglais dans l'autobus, peu importe le langage qu'ils vont parler, si c'est francophone ou si c'est indien de l'Inde ou philipino même des fois. »

Le règlement définit l'intimidation comme étant un comportement qui :

Si une enquête détermine qu'une offense a été commise, une contravention de 100 $, ou de 500 $ pour une récidive, peut être imposée, allant jusqu'à un maximum de 10 000 $.

Pas la bonne approche

La première ébauche du règlement municipal n'a pas reçu l'unanimité des organismes consultés.

Kristina Craig, de la Coalition anti-pauvreté, entre autres, ne croit pas qu'il s'agisse de la bonne méthode pour éliminer l'intimidation.

Il faut plusieurs outils pour pouvoir atteindre le succès et voir un changement. Quand on regarde les impacts du non-respect du règlement et les contraventions, il s'agit d'une approche très punitive, qui pourrait être imposée pour le refus de montrer sa pièce d'identité.

Kristina Craig. Coalition anti-pauvreté