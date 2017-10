Même s'il n'a pas été couronné grand gagnant dimanche, le député néo-démocrate fédéral de Timmins-Baie James affirme avoir mené une campagne intègre. Charlie Angus a raconté son expérience à l'équipe de Ça parle au Nord.

« Ma priorité était de développer des équipes régionales et de présenter une vision claire, forte et de gauche et je suis fier de notre campagne », de dire le candidat déchu de la course à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada.

En entrevue, Charlie Angus avoue que sa « longue campagne » d'un peu plus de sept mois lui a probablement nui, puisqu’il lui a été difficile de garder le rythme. Malgré tout, il dit avoir vécu une expérience « extraordinaire ».

Le jeune et fort Jagmeet Singh

Le député du Nord de l’Ontario dit avoir beaucoup de respect pour le nouveau chef du parti, Jagmeet Singh, et confirme que ce dernier aura tout son soutien.

Selon Charlie Angus, le succès planétaire du premier ministre Justin Trudeau a « changé la politique au Canada », ce qui explique pourquoi les partisans du NPD ont voté pour un candidat similaire, croit-il.

« C’est un candidat fort, jeune et très populaire. Il a développé une base avec beaucoup de populations au Canada, particulièrement avec les nouveaux Canadiens », affirme M. Angus.

Maintenant, le nouveau chef a un « mandat clair » croit le député de Timmins-Baie James: celui de rallier les membres de partout au pays, en vue des élections générales de 2019.