Victoire de Jagmeet Singh : la communauté sikhe britanno-colombienne très fière 

L'élection de Jagmeet Singh à la tête du Nouveau Parti démocratique (NPD) est considérée comme une victoire historique par les communautés sikhes du Canada.

La Colombie-Britannique détient la plus grande communauté sikhe du pays, selon Statistique Canada, et celle-ci se réjouit de la victoire au premier tour de M. Singh. Elle affirme qu'il s'agit d'un grand pas pour la communauté sikhe et le pays dans son entier.

Signe de progrès

Un politicien d’origine sikhe, le ministre du Travail britanno-colombien, Harry Bains, est d’avis que la victoire de M. Singh est un signe de progrès.

Ça démontre comment le Canada a évolué [d'un pays] très exclusif, avec une histoire, il y a 100 ans, dont on n’est pas fier, à un pays où un membre d’une minorité visible est maintenant à la tête d’un parti politique majeur Harry Bains, ministre du Travail de la Colombie-Britannique

Pionniers

Ujjal Dosanjh, un ancien premier ministre britanno-colombien et membre du cabinet fédéral, également d’origine sikhe, lui fait écho :

Des pionniers ont tracé le chemin, bien avant que je ne devienne chef du NPD ou premier ministre. Toutes ces avancées façonnent l’avenir pour nous. Ujjal Dosanjh, ancien premier ministre de la Colombie-Britannique

Tensions raciales

Un professeur à l’Université Simon Fraser, Davina Bhandar, qui se spécialise dans l’étude de l’identité canadienne et des races, qualifie la victoire de Jagmeet Singh d’exceptionnelle, surtout en raison du climat politique actuel.

On voit des conflits dans de petites villes partout au Canada entre des suprémacistes blancs et leurs opposants. Davina Bhandar, professeur à l’Université Simon Fraser

Élections fédérales

Jagmeet Singh se mesurera au chef libéral Justin Trudeau et au chef conservateur Andrew Scheer lors des prochaines élections fédérales en 2019.