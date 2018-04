Victoria veut améliorer les congés parentaux

Victoria propose des changements à la loi qui régit l'actuel congé parental afin d'accorder, entre autres, plus de temps aux nouveaux parents avant et après la naissance d'un enfant et lorsqu'un enfant décède.

Selon les changements proposés à la loi 6 sur les normes du travail (Employment Standards Act) les mères auraient le droit de se prévaloir de leur congé de maternité jusqu’à 13 semaines avant la date de naissance prévue.

Les nouveaux parents pourraient également bénéficier d’un plus long congé sans solde après la naissance de leur enfant, sans craindre de perdre leur emploi.

[Ces changements] vont diminuer le stress et les inquiétudes face à la sécurité d’emploi tout en offrant plus de flexibilité et de soutien aux familles Harry Bains, ministre du Travail

La durée de ce congé pourrait aller jusqu’à 18 mois pour les mères après l’accouchement.

Changement important pour le congé après le décès d’un enfant

Un des changements majeurs est celui du congé de deuil pour les parents qui ont perdu un enfant de moins de 19 ans. Ceux-ci pourraient désormais prendre jusqu’à deux ans de congé sans solde alors que présentement ils ont droit à trois jours non payés.

Le gouvernement provincial offrirait aussi la possibilité aux parents qui ont un enfant qui manque à l’appel à la suite d’un crime de prendre jusqu’à 1 an de congé sans solde, sans craindre de perdre leur emploi.

Ces changements proposés par le gouvernement NPD provincial s'alignent aux nouvelles règles émises par le gouvernement fédéral.