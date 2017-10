Vos candidats en 3 questions : Victoriaville

Afin de mieux connaître les candidats à la mairie des différentes villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l'équipe de Radio-Canada leur a proposé un petit exercice : répondre à 3 questions en 50 mots. Voici leurs réponses.

Un projet de Claudie Simard

André Bellavance

Jean Roy

Qu’est-ce que la qualité de vie pour vous?

Les citoyens évaluent la qualité de vie dans leur ville de différentes manières, mais s’il fait bon y vivre, élever sa famille, travailler et vieillir, on a un bon point de départ. Notre rôle est d’y contribuer en offrant les meilleurs services et en assurant le développement de la collectivité.

Quel(s) enjeu(x) environnemental est important pour vous?

Assurer la pérennité de l’approvisionnement en eau potable ; adopter un plan d’urbanisme durable ; améliorer le transport collectif et actif; réduire les déchets à la source, notamment dans les institutions, les commerces et les industries ; protéger et mettre en valeur les milieux naturels; créer un centre de recherche en développement durable.

Quelle est votre position sur l’immigration?

L’attraction de jeunes familles est une priorité et les immigrants sont les bienvenus à Victoriaville. Le défi est non seulement de les accueillir, mais aussi de les intégrer et de les retenir. Nous organisons une fête annuelle et nous développons des outils pour leur démontrer qu’il fait bon vivre ici.

Jean Roy

Qu’est-ce que la qualité de vie pour vous?

Ça commence par la confiance qui permet aux gens de mieux profiter de chaque moment. Vivre en harmonie avec ce qui nous entoure, nous permet d'être équilibré et reconnaître ce qui est bon pour soi afin de mieux développer nos talents tout en les partageant pour un mieux-être collectif.

Quel(s) enjeu(x) environnemental est important pour vous?

Évitons de polluer inutilement : quand les bottines suivent les babines. On doit être conséquent pas seulement en paroles mais dans nos actions de tous les jours. Par exemple : combien de fois on a pris notre véhicule à essence au lieu d'utiliser le vélo, ou tout simplement marcher ?

Quelle est votre position sur l’immigration?

Je suis en faveur pour l'immigration pourvu que nous reconnaissions leurs compétences et que nous agissions de façon à bien les intégrer à un milieu de vie et de travail qui leur permettra de bien se réaliser afin qu'ils soient épanouis, heureux, en harmonie avec leurs milieux sociaux et familiaux.