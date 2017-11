Vote à la mairie de Gatineau : Maxime Pedneaud-Jobin premier dans tous les districts, sauf dans Touraine

Maxime Pedneaud-Jobin a été réélu pour un deuxième mandat avec 44,92% des suffrages. La ventilation des résultats par district montre qu'il est arrivé également premier dans tous les districts de la Ville sauf dans le fief de son principal rival, Denis Tassé.

Le chef d'Action Gatineau a récolté son plus fort pourcentage d'appui dans les districts de Buckingham et du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, où il a obtenu respectivement 57,67 % et 57,66 % des voix.

Le seul district où Maxime Pedneaud-Jobin est arrivé deuxième est celui de Touraine, fief de Denis Tassé. M. Pedneaud-Jobin a obtenu 31,3 % des voix contre 49,83 % pour son adversaire.

Denis Tassé est arrivé deuxième dans tous les autres districts, même dans celui de la troisième candidate en importance à la mairie, Sylvie Goneau. Mme Goneau est en effet arrivée troisième dans le district de Bellevue, avec 23,83 % des suffrages.