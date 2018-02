Vote de blâme de 86 % des policiers à l'endroit du chef Saunders

Quelque 86 % des policiers de Toronto ne font pas confiance au chef Mark Saunders. Près de la moitié des 7881 personnes admissibles se sont prononcées sur le leadership du chef de police de Toronto. Le vote en ligne, organisé par l'Association des policiers de Toronto (TPA), a eu lieu du 14 au 21 février.

Ce vote de défiance toutefois est purement symbolique. La Commission des services policiers est celle qui choisit et embauche le chef de police.

Plus de la moitié des membres n'ont pas voté. Le président de l'Association des policiers, Mike McCormack, défend les résultats du sondage.

Les résultats sont révélateurs. Ils indiquent clairement la situation dans laquelle les policiers se retrouvent chaque jour. Mike McCormack président de la TPA

Il ajoute que la voix de 2600 membres ne peut pas être écartée de la main. Selon M. McCormack, la surcharge de travail à cause d'une pénurie de personnel et le stress qui s'ensuit est une réalité qui ne peut plus être ignorée par le chef Saunders. Toutefois, il nie vouloir sa démission.

Des changements nécessaires

Le maire John Tory est convaincu que la majorité de ceux qui travaillent pour le chef Saunders le soutiennent.

Il reconnaît que la modernisation des services policiers fait des mécontents.

Nous sommes au 21e siècle et les services policiers doivent arriver au 21e siècle. John Tory, maire de Toronto

« Ils doivent rebâtir la confiance qui a été perdue en cours de route, ajoute le maire. Ils doivent ramener les policiers au sein de la communauté et les utiliser d’une façon judicieuse qui tient compte de leurs qualifications et de ce qu’ils coûtent aux contribuables »

Questionné au sujet de son faible taux d'approbation, le chef de police a fait valoir qu'il s'agit d'une année d'élections et que l'Association des policiers a un plan d'action.

Mark Saunders croit cependant qu'il doit demeurer à l'écoute et améliorer les communications pour que chacun comprenne les changements qui sont effectués. Il note que des efforts ont été faits en ce sens.

La Commission des services policiers de Toronto a publié un communiqué dans lequel elle réitère qu'elle continuera à travailler avec M. Saunders pour s'assurer que le corps policier de Toronto demeure un modèle d'excellence.

La conseillère municipale Shelley Carroll, qui siège à la Commission des services policiers, dit que certaines personnes acceptent plus difficilement que d'autres les changements.

Il y aura toujours de l'anxiété, de la frustration au sein d'une organisation lorsqu'elle doit changer ses habitudes de travail. Shelley Carroll, membre de la Commission des services policiers

L'élue municipale ajoute que la modernisation des services policiers est essentielle et que la Commission répond aux demandes des policiers qui réclament plus de personnel en embauchant 80 agents.