Votre conseiller municipal gagne-t-il trop d’argent?

Certains conseillers municipaux en banlieue de Toronto ont gagné plus de 200 000 $ en 2017, soit davantage que le maire de la Ville Reine.

Par exemple, les conseillers de Mississauga Nando Iannicca et Sue McFadden ont touché un peu plus de 204 000 $, comparativement à 192 500 $ pour le maire de Toronto, John Tory, et 112 000 $ pour la moyenne des conseillers à Toronto.

À l’opposé, les conseillers de Clarington ont gagné de 36 900 $ à 92 000 $.

L’échevin torontois Joe Mihevc pense qu’une tierce partie indépendante devrait décider des salaires, plutôt que les conseils municipaux.

Je ne veux pas avoir à fixer mon propre salaire. Joe Mihevc, conseiller municipal à Toronto

Des comités payants

Ces disparités salariales entre conseillers sont entre autres liées au fait que certains élus de la banlieue touchent des primes s’ils siègent à des comités régionaux, notamment pour les services de police et d'ambulance, la collecte des ordures et le distributeur d'électricité local.

À Pickering, par exemple, le salaire de base des conseillers était de 35 300 $ l’an dernier. Toutefois, certains élus ont gagné jusqu’à 144 000 $ si l’on tient compte de la valeur de leurs avantages sociaux et de la rémunération supplémentaire qu’ils ont touchée pour leur poste au sein de conseils d’administration régionaux.

Le conseiller David Pickles affirme toutefois que ce n’est pas anormalement élevé comparativement aux salaires versés dans le secteur privé.

On gère de gros projets et de gros budgets. David Pickles, conseiller municipal à Pickering

À Mississauga, les élus ont aussi droit à une allocation annuelle de 17 500 $ pour leur voiture.