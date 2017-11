Webdiffuser les conseils municipaux, un défi pour de petites villes

La diffusion sur Internet des séances du conseil constitue l'un des engagements de certains candidats aux élections municipales. Adopté par de nombreuses villes du Grand Montréal, cet outil, qui est un indicateur de transparence selon plusieurs experts, est encore rare dans de petites municipalités.

Un texte de Marie-France Bélanger

Raymond Chaput assiste régulièrement aux séances du conseil d’arrondissement, mais il aimerait bien qu’elles soient diffusées sur le web. L’homme de 70 ans, qui se décrit comme un citoyen engagé, estime que la webdiffusion pourrait permettre de rejoindre ceux et celles qui n’ont pas l’habitude de fréquenter ces réunions mensuelles des élus.

Il pense notamment aux personnes âgées qui représentent une personne sur cinq dans l'arrondissement d'Anjou, ce qui en fait l’arrondissement montréalais où la moyenne d’âge est la plus élevée. « L’information appartient à tout le monde, c’est ça qui est important », dit-il.

Le cas de l'arrondissement d'Anjou

Le maire sortant de l'arrondissement d'Anjou, Luis Miranda, qui sollicite un sixième mandat, assure qu’il n’a jamais empêché qui que ce soit, citoyens ou journalistes, de filmer les séances du conseil d’arrondissement. Quant à la webdiffusion, il s’en remet à la volonté populaire. « Ce n’était pas un besoin de la population. Si c’est ce qu’ils veulent, demain matin, je le mets en place. »

Il entend d’ailleurs sonder les citoyens à ce sujet en 2018, s’il est réélu. Cela dit, à son avis, le coût est élevé compte tenu du très petit nombre de visionnements.

Ses deux principaux adversaires, eux, sont pour la webdiffusion. « Je suis convaincu que [la webdiffusion] assainirait de façon importante la nature des échanges au sein de l’arrondissement », estime Rémi Tondreau, candidat à la mairie d’Anjou pour Équipe Projet Montréal – Valérie Plante.

C’est une question de transparence. On gère des fonds publics. Tout ce qui ne porte pas préjudice à une personne devient public. Angela Mancini, qui brigue la mairie sous la bannière Équipe Coderre pour Montréal

L’arrondissement de 43 000 habitants deviendra peut-être le seul de la Ville de Montréal à ne pas diffuser les séances du conseil en 2018. La mairesse de LaSalle, seul autre arrondissement à ne pas présenter ses séances sur Internet, s’est engagée à aller de l’avant avec la webdiffusion dès janvier prochain.

Portrait de la situation dans la région de Montréal

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ne tient pas de statistiques sur le nombre de villes qui diffusent les réunions de leur conseil municipal sur le web. Radio-Canada a donc fait l’exercice pour les 82 municipalités comprises dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Données compilées par Jean-Philippe Hughes

Dans la région métropolitaine, la webdiffusion est passée à l’usage dans les plus grandes villes. Elle est toutefois beaucoup plus rare dans les municipalités de 30 000 habitants et moins et à peu près inexistante dans celles de moins de 7000 habitants.

Obligations

Les municipalités n’ont pas l’obligation de diffuser les séances du conseil ni d’accepter les caméras des journalistes ou de simples citoyens lors de ces réunions, même s’il s’agit de rencontres publiques.

« C’est là le paradoxe », souligne Pierre Trudel, professeur au Centre de recherche en droit public à l’Université de Montréal.

On a une conception de séance publique qui remonte au XIXe siècle. Pierre Trudel, professeur au Centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal

Et la toute récente loi 122 sur le pouvoir et l’autonomie des municipalités n’a rien changé à cette situation et n’augmente donc pas la transparence des processus décisionnels dans les villes, déplore le chercheur.

Indicateur de transparence à la portée de tous?

La Ligue d’action civique, une organisation de citoyens et d’élus qui milite notamment pour une saine gouvernance des villes, plaide pour la webdiffusion.

« Une des premières questions qu’on se pose quand on veut savoir si une ville est transparente ou pas, c’est : "Est-ce qu’elle webdiffuse ou filme tout simplement ses conseils municipaux?" », explique le président de la Ligue, Rodolphe Parent.

Il s’agit d’un des indicateurs importants, puisque toute la politique municipale survient durant les réunions du conseil municipal, précise-t-il. La Ligue recommande aussi l’archivage des séances.

Avec les avancées technologiques, la webdiffusion est maintenant à la portée de toutes les villes, même celles comptant 5000 habitants et moins, estime le professeur de droit Pierre Trudel.

« Ce n’est pas plus compliqué de diffuser une séance du conseil municipal que de faire un Facebook Live sur une cérémonie de mariage ou un party de finissants », estime-t-il.

L’exemple de Saint-Bruno-de-Montarville

Dans la grande région de Montréal, on compte moins de 10 villes de 30 000 habitants et moins, à diffuser leurs séances sur Internet.

En Montérégie, Saint-Bruno-de-Montarville, avec ses 26 000 habitants, est l’une d’entre elles. Depuis 2013, des enregistrements vidéo des séances sont offerts sur le site web de la Ville. Et depuis février, on peut maintenant suivre les échanges en direct.

Tout est diffusé intégralement, sans montage, souligne la directrice des communications de la Ville, Suzanne LeBlanc. Cette décision a été prise pour rendre l’information plus accessible à tous. À son avis, cette mesure permet aux citoyens d’apprivoiser la vie démocratique devant leur écran d’ordinateur.

Quand ils assistent à la séance du conseil depuis leur salon, ils peuvent prendre conscience [que] c’est pas si compliqué. Suzanne LeBlanc, directrice des communications de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Coût de la diffusion : 12 000 $ par année pour 12 séances. Chacune de ces séances est suivie en moyenne par 30 personnes en direct et de 300 à 400 visionnements sont faits en différé.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) salue les efforts de certaines municipalités. Elle tient toutefois à préciser « que la webdiffusion ne remplace pas la presse et qu’il ne faudrait pas qu’elle soit un prétexte pour interdire aux journalistes d’assister aux conseils municipaux ». Certains arrondissements ou villes interdisent toujours aux médias d’enregistrer les séances, rappelle la FPJQ.

Les limites

Plusieurs s’entendent pour dire que la webdiffusion contribue à rendre la politique municipale plus accessible et transparente. À elle seule, cette mesure ne suffit pas. Il faut rendre l’exercice intéressant et moins hermétique.

« C’est important que la diffusion se fasse, déclare Rémy Trudel, ancien ministre des Affaires municipales du Québec. Mais dans le format actuel [pour] un très grand nombre de municipalités, y compris les arrondissements, qui font la diffusion de leur séance du conseil, en termes d’information, c’est aussi emballant d’écouter ça qu’une partie de billard sur le canal 38 le samedi matin quand il mouille. »

À son avis, il faut rendre l’exercice plus convivial en expliquant le contexte, les tenants et les aboutissants des points à l’ordre du jour.

Les experts consultés s’entendent aussi pour dire que les documents pertinents, sur lesquels se fondent les décisions, doivent aussi être disponibles pour que le public puisse s’y retrouver.