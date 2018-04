Winnipeg évaluera son offre en français dans tous ses services

Une plainte sur les services en français à la bibliothèque de Windsor Park, ouverte il y a un mois, amène la Ville de Winnipeg à revoir ses pratiques et faire un état des lieux dans tous ses services, indique Nicole Young, la directrice des services en français.

Un texte de Barbara Gorrand

Le personnel des bibliothèques bénéficiera dans les prochaines semaines de séances sur « les responsabilités en matière de prestations de services en français ». Les employés francophones seront identifiés par une épinglette. La Ville de Winnipeg s’apprête ainsi à mettre en place ses premières initiatives en faveur des services en français dans certaines succursales de ses bibliothèques.

Ces mesures font suite à la plainte d’une résidente concernant le manque de services en français à la nouvelle bibliothèque de Windsor Park.

Nicole Young, la directrice des services en français à la Ville, précise que ces mesures concernent toutes les bibliothèques desservant un public francophone : celles de Windsor Park, Louis-Riel, Pembina Trail, Saint-Vital et de Saint-Boniface. « Nous voulons aussi offrir plus de livres en français dans ces succursales du quartier Riel, ajoute-t-elle. Actuellement, la majorité se trouve à Saint-Boniface, et il y a également une section à Saint-Vital. »

Nicole Young veut que les autres services de la Ville fassent aussi l’objet d’un diagnostic. « On va commencer l’ébauche des plans par service, et j’aimerais vraiment que les résidents me contactent avec leurs suggestions. J’attendrai impatiemment leurs appels. »

Ce diagnostic service par service s’accompagne d’une stratégie en matière d’embauche. « On est aussi en train de revoir notre mode de recrutement de personnel bilingue, confirme la directrice. On encourage les gens à consulter sur notre site web les postes désignés bilingues. Plus on aura de personnes bilingues travaillant pour la Ville, mieux on pourra servir nos résidents. »