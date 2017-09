1,6M $ pour rénover l’aréna de Ville-Marie

Des rénovations majeures sont en cours à l'aréna de Ville-Marie. La toiture de l'établissement sera notamment refaite à neuf.

Un texte de Tanya Neveu

Les structures intérieures ont aussi été solidifiées dans le but de refaire l'extérieur du bâtiment au printemps 2018.Le maire de Ville-Marie, Bernard Flébus, affirme que le projet est évalué à 1,6 million de dollars.« Avant de faire l'extérieur, on a tout renforcé les structures de métal à l'intérieur parce que les poutres, il y a 50 ans que ça été bâtit. C'était trop faible. On avait déjà des poutres à cause des hivers qui étaient gondolées. Alors on a tout renforcé l'intérieur. Là, on fait la toiture. La phase 2, étant donné la complexité des travaux, va être faite au printemps. On va faire la coquille extérieure aussi », explique le maire Flébus.