1,7 M $ supplémentaires pour le centre régional de radiothérapie

De passage en Abitibi-Témiscamingue, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a annoncé un financement supplémentaire de 1,7 million de dollars pour afin de compléter l'élaboration du plan clinique.

Avec les informations de Guillaume Rivest

Si tout va bien, le ministre estime que les travaux du centre de radiothérapie pourront commencer dès juillet 2018. Gaétan Barrette estime que deux ans seront nécessaires à la construction. Il espère donc voir l'ouverture du centre d'ici 2020.

« Pour moi aujourd'hui, c'est un message qui est très positif. Je veux rassurer et assurer aux gens que ce projet-là va de l'avant et va se réaliser. Je veux que ça se fasse au plus vite », a précisé le ministre.