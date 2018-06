100 000 $ pour développer le tourisme d'aventure au Témiscamingue

La Société de développement du Témiscamingue reçoit 100 000 $ pour développer une plaque tournante aventure-nature.

Un texte de Tanya Neveu

Cette somme provient du Fonds de 100 millions de dollars de Desjardins.

L'objectif de ce fonds, créé en 2016, est de soutenir et de faire rayonner des initiatives et des projets socioéconomiques.

Accompagner pour faire rayonner

La SDT pourra ainsi accompagner des promoteurs du Nord-Ouest québécois et du Nord-est ontarien dans leurs efforts de développement du tourisme d'aventure-nature.

La directrice générale de la Société de développement du Témiscamingue, Nadia Bellehumeur, ajoute qu'une ou des ressources seront embauchées au cours des prochaines semaines pour accomplir cet objectif.

« Le but du projet, c'est vraiment de travailler au développement touristique. On n'est pas dans la promotion touristique, mais dans le développement. On veut soutenir les entreprises déjà existantes, qui offrent des services dans le tourisme aventure-nature, et consolider celles qui sont là. Développer de nouveaux produits à l'intérieur de ces entreprises-là qui voudraient élargir leur champ. Et trouver des nouvelles entreprises qui veulent offrir des services en tourisme aventure-nature », indique-t-elle.

Cette somme sera aussi investie pour augmenter le rayonnement du développement autour des deux parcs nationaux de la région, soit le Parc national d'Aiguebelle et le Parc national Opémican.