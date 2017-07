100e de Macamic : les célébrations prennent fin en grande pompe

C'est samedi que prennent fin les festivités entourant les célébrations du 100e de la Ville de Macamic. Et pour la dernière journée, les organisateurs promettent une panoplie d'activités aux visiteurs.

Il y a au programme la parade du 100e avec des dizaines de chars allégoriques et plein d'autres activités d'animation.

Un souper suivra où plus de 1250 convives y sont attendus pour célébrer des retrouvailles.

La journée sera clôturée par une soirée musicale du groupe Custom.

Les organisateurs satisfaits

Les festivités ont débuté en septembre 2016 et ont attiré des milliers de visiteurs.

Ce qui réjouit le président du 100e de Macamic, Gilles Parent.

« Il faut le mentionner, on a débuté quand même nos activités en 2016, et puis on avait beaucoup d'activités tous les mois. On avait deux ou trois activités. Ça a été vraiment une année d'effervescence, les gens ont été vraiment très participatifs, ils ont été enjoués, ça a été une année vraiment extraordinaire. C'est vrai que c'est difficile au niveau des rencontres, ça prend beaucoup de notre temps, mais avec le succès que nous avons connu, le comité organisateur est très très heureux », a-t-il dit.