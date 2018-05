240 000 $ pour soutenir le sport et le hockey au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue annonce la création d'un fonds de développement sportif de 240 000 $, dont la majorité sera attribuée à la nouvelle équipe de hockey.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Pendant trois ans, 60 000 $ par année serviront à soutenir la nouvelle équipe de hockey des Gaillards Hecla Québec.

Les 20 000 $ restants seront déposés dans un fonds de bourses et de développement des athlètes pour l'ensemble des autres disciplines sportives.

Une première saison de hockey

La formation amorce cette année une première saison dans le réseau de hockey collégial du Québec. Le fonds servira entre autres à payer les déplacements de l'équipe, explique le directeur du Cégep, Sylvain Blais.

« C'est de soutenir essentiellement les déplacements, les couchers. C'est le nombre de sorties... 36 matchs [en saison régulière], c'est donc 9 ou 10 sorties de deux jours [à l'extérieur], c'est quand même beaucoup de frais », explique le directeur.

Recruté cette année, Tristan Provencher considère que de pouvoir continuer à jouer au hockey au niveau collégial est un avantage.

L'étudiant en sciences de la nature, originaire de Ville-Marie, pourra ainsi accorder plus de temps à ses études. « Junior majeur (LHJMQ), il n'y a rien de garanti que tu vas aller plus haut et faire une carrière de ça. Les joueurs commencent à prendre conscience que le hockey, c'est une infime partie qui réussit à faire une carrière de ça. Alors les joueurs veulent se tourner vers ça », croit Tristan Provencher.

Cette vision est partagée par l'entraîneur-chef de l'équipe collégiale.

Serge Trépanier considère que le temps où les organisations sportives négligeaient les études est révolu. À l'époque, les études n'étaient pas valorisées.

Je me rappelle avec Michel Bergeron, quand je jouais pour les Draveurs de Trois-Rivières, il me disait à l'époque : si les études nuisent à ton hockey, lâche les études. C'était ça dans le temps. Serge Trépanier, entraîneur-chef des Gaillards en hockey

L'équipe prend forme

La formation des Gaillards compte dans ses rangs, pour l'instant, 14 Témiscabitibiens et 8 joueurs natifs de l'extérieur de la région.

Le premier match de la saison aura lieu le 8 septembre à Rouyn-Noranda.

Il est prévu que l'équipe joue des rencontres dans les cinq MRC de la région cette année.