26 000 $ d'amendes pour des infractions à la Loi sur les forêts

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs inflige des amendes de plus de 26 000 dollars à deux entreprises et un citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le ministère a rendu publics les noms des individus et des entreprises ayant enfreint la Loi sur les forêts ou la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Il s'agit de jugements rendus entre le 1er janvier et le 26 mai 2018.

Machinerie Makwa doit payer plus de 3000 $ pour entre autres le déversement de terre dans un lac ou un cours d'eau lors d'une activité d'aménagement forestier, Transport Hardy écope de 12 000 $ pour avoir coupé du bois hors du secteur permis et Yvan Gouet de 11 250 $ pour avoir coupé du bois sans permis.

Pour l'ensemble du Québec, la liste comprend 10 individus et 17 entreprises qui ont commis 55 infractions pour lesquelles des amendes totalisant 85 550 $ ont été imposées.

Le ministère rappelle que les gestes portant atteinte à l'intégrité du milieu forestier doivent être sanctionnés, et la publication des noms des contrevenants vise la transparence.