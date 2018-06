3 000 $ d'amende et 26 points d'inaptitude pour un automobiliste valdorien

Les policiers de la MRC de la Vallée-de-l'Or ont identifié le deuxième véhicule impliqué dans une course survenue sur la 3e avenue à Val-d'Or dans le secteur du cimetière, le 31 mai dernier.

Le conducteur est un jeune homme de 21 ans de Val-d'Or. Il a reçu, entre autres, des contraventions pour avoir circulé à 105 km/h dans une zone de 50 km/h, en plus d'avoir participé à une course et d'avoir fait des manœuvres dangereuses.

Le montant des amendes totalise plus de 3 000 $ et 26 points d'inaptitude.

Rappelons que le premier véhicule impliqué dans cette course avait été intercepté par les policiers. Il s'agissait aussi d'un jeune homme de 21 ans.

Il a écopé d'une amende de 580 $ et d'une perte de 10 points d'inaptitude.

Son permis de conduire avait été suspendu pour sept jours.