438 916 $ pour rénover le bâtiment d'accueil touristique de Val-d'Or

Un investissement de 438 916 $, provenant des gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que de la Ville de Val-d'Or, permettra des rénover le bâtiment d'accueil touristique de Val-d'Or. L'annonce a été faite lundi matin au bureau d'accueil touristique de Val-d'Or, en compagnie d'élus et représentants d'organismes. La Ville de Val-d'Or versera près de 150 000 $, et les gouvernements du Québec et du Canda, 144 458 $ chacun.

Un texte de Thomas DeshaiesLe député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, affirme avoir accompagné les promoteurs du projet depuis le début de son mandat et se dit très fier de sa concrétisation prochaine. Il souhaite consolider la place de Val-d'Or comme une porte d'entrée pour les touristes en région. « Ce sera un lieu d'accueil touristique revampé et qui va nous permettre d'accueillir adéquatement l'ensemble des visiteurs du Québec et de partout dans le monde, s'exclame-t-il. On veut être une porte d'entrée privilégiée. »

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, espère que des initiatives comme celle-ci permettront d'attirer de nouveaux visiteurs en région. « Il y a du développement économique, du développement commercial qui se fait, souligne-t-il. Donc, c'est important qu'il y aille plus d'affluence, plus d'activités qui se déroulent pour justement supporter toute cette activité économique nouvelle. »

Modernisation du bâtiment

Une modernisation était nécessaire, estime le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. « Il y avait une mise à niveau importante à faire. On est beaucoup avec des informations qui peuvent dorénavant être accessibles via le web. Je pense que notre kiosque touristique se devait de prendre un virage et d'être adapté au 21e siècle », affirme-t-il.

L'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or préparait le projet de rénovations depuis cinq ans. Il s'agit du premier investissement majeur depuis sa création, a fait savoir le président de l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or, Gérald Paquin.

M. Paquin souligne que les rénovations permettront de créer un lieu d'accueil personnalisé. « On veut vraiment que le contact humain soit bien senti parce que c'est la réputation qu'on a à Val-d'Or, d'être des gens chaleureux », mentionne-t-il.

Les travaux seront complétés d'ici l'automne prochain.